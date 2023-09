RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO:

FLP-CSE-CSE SANITA’-CSE FLPL – Parte la campagna di sensibilizzazione contro i proclami sulle spalle dei lavoratori mai avverati.

Commenta Stefania Gallo, Coordinatore Territoriale delle sigle sindacali: “Da troppo tempo e troppe volte sentiamo da parte della maggior parte delle parti sociali slogan avveniristici per il miglioramento della situazione economico/normativa dei lavoratori ma nonostante ciò tutto è rimasto invariato se non peggiorato”. Continua Gallo “per tale motivazione abbiamo deciso di alzare la voce e far sentire a tutti che a noi questo non va bene”.

La prima di una serie di iniziative organizzate dal Sindacato è una campagna di sensibilizzazione social, chiediamo agli iscritti e simpatizzanti di ritrarsi con un cartello su scritto “ Basta proclami sulle spalle dei lavoratori!” per far sentire che anche loro sono stufi di questa situazione.

L’Ufficio Stampa FLP-CSE SANITA’-CSE FLPL Alessandria ed Asti