Alessandria, cinghiali in via Parini: l’opposizione presenta un’interpellanza al Comune

Meno male che c’è sempre qualcuno che fotografa. E segnala. Non è la prima volta in Italia, per carità, però pare che cosa fosse nota già dall’anno scorso e sia stata sottovalutata. E così il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Comune di Alessandria, con Emanuele Locci e Maurizio Sciaudone, ha depositato un’interpellanza urgente sulla persistente presenza di cinghiali in via Parini, in piena area urbana e in prossimità di luoghi sensibili, scuola e percorsi pedonali, con evidenti rischi per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale.

LE PAROLE – Così Locci e Sciaudone: “La cosa più grave è che non stiamo parlando di un episodio improvviso o sconosciuto all’Amministrazione: risulta che nel 2025 la presenza di cinghiali fosse già stata oggetto di accertamenti formali da parte della Provincia e delle autorità competenti, con sopralluoghi e indicazioni tecniche precise. Soprattutto risulta che il Comune fosse stato investito dei provvedimenti da assumere. Eppure oggi siamo al punto di partenza: segnalazioni continue, cittadini preoccupati e nessuna chiarezza su cosa sia stato fatto o perché non sia stato fatto. La responsabilità politica è dell’Amministrazione comunale: se già nel 2025 era tutto noto, e se al Comune era stato rimesso il compito di intervenire, oggi pretendiamo risposte puntuali. Con questa interpellanza vogliamo fare chiarezza e ottenere interventi immediati: la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

Gli interpellanti Locci e Sciaudone

L’INTERPELLANZA – Si chiede al Sindaco e alla Giunta di dire con trasparenza quali interventi concreti siano stati adottati dal 2025 ad oggi, per impedire il ripetersi del problema, e quale piano operativo intendano mettere in campo adesso, anche alla luce del fatto che l’area comprende particelle catastali individuate e che una di esse risulta indicata come comunale. Si chiedono inoltre misure immediate di mitigazione del rischio (informazione ai residenti e alle famiglie, segnaletica, controlli mirati) e un cronoprogramma certo per la messa in sicurezza e la prevenzione, in raccordo con Provincia di Alessandria, ASL AL e Regione Carabinieri Forestali.

Alessandria finirà così?