Alessandria, cinghiali in via Parini: l’opposizione presenta un’interpellanza al Comune

DiRaimondo Bovone

Feb 23, 2026
Un cinghiale in via Parini

Meno male che c’è sempre qualcuno che fotografa. E segnala. Non è la prima volta in Italia, per carità, però pare che cosa fosse nota già dall’anno scorso e sia stata sottovalutata. E così il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in Comune di Alessandria, con Emanuele Locci e Maurizio Sciaudone, ha depositato un’interpellanza urgente sulla persistente presenza di cinghiali in via Parini, in piena area urbana e in prossimità di luoghi sensibili, scuola e percorsi pedonali, con evidenti rischi per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale.

LE PAROLE – Così Locci e Sciaudone:La cosa più gravè che non stiamo parlando di un episodio improvviso o sconosciuto all’Amministrazione: risulta che nel 2025 la presenza di cinghiali fosse già stata oggetto di accertamenti formali da parte della Provincia e delle autorità competenti, con sopralluoghi e indicazioni tecniche precise. Soprattutto risulta che il Comune fosse stato investito dei provvedimenti da assumere. Eppure oggi siamo al punto di partenza: segnalazioni continue, cittadini preoccupati e nessuna chiarezza su cosa sia stato fatto o perché non sia stato fatto. La responsabilità politica è dell’Amministrazione comunale: se già nel 2025 era tutto noto, e se al Comune era stato rimesso il compito di intervenire, oggi pretendiamo risposte puntuali. Con questa interpellanza vogliamo fare chiarezza e ottenere interventi immediati: la sicurezza dei cittadini viene prima di tutto”.

Gli interpellanti Locci e Sciaudone

L’INTERPELLANZA – Si chiede al Sindaco e alla Giunta di dire con trasparenza quali interventi concreti siano stati adottati dal 2025 ad oggi, per impedire il ripetersi del problema, e quale piano operativo intendano mettere in campo adesso, anche alla luce del fatto che l’area comprende particelle catastali individuate e che una di esse risulta indicata come comunale. Si chiedono inoltre misure immediate di mitigazione del rischio (informazione ai residenti e alle famiglie, segnaletica, controlli mirati) e un cronoprogramma certo per la messa in sicurezza e la prevenzione, in raccordo con Provincia di Alessandria, ASL AL e Regione Carabinieri Forestali.

Alessandria finirà così?

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

