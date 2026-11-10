Viminale: riunione sulla cybersicurezza, dagli hacker allarmi per destabilizzare

ROMA (ITALPRESS) – Resilienza dei sistemi italiani, continuità dei servizi e modalità utilizzate nei recenti attacchi informatici, che hanno interessato diversi paesi europei, sono stati i temi al centro del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dal tavolo, in attesa di ulteriori sviluppi investigativi, è emerso un tratto comune a tutti gli episodi esaminati: l’intenzione da parte degli hacker di creare elementi di destabilizzazione e di diffondere allarmi, poi rivelatisi infondati, incidendo sulla reputazione delle Istituzioni prese di mira. Durante la riunione è stata effettuata, inoltre, un’approfondita analisi delle minacce alla cybersicurezza e sono state valutate le ulteriori misure da mettere in campo, con l’obiettivo di rafforzare il livello di protezione delle pubbliche amministrazioni, delle infrastrutture critiche, delle imprese e dei cittadini. Tra gli interventi condivisi: il potenziamento del raccordo dell’attività infoinvestigativa già in atto tra forze di polizia, comparto dell’intelligence, enti e agenzie attive nella cybersicurezza; maggiore scambio informativo con gli operatori pubblici e privati; investimenti per rafforzare la protezione dei sistemi e la capacità di risposta volti a garantire sempre maggiori condizioni di sicurezza e ordine pubblico. Al Comitato, presieduto al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, hanno partecipato, oltre ai vertici dell’intelligence e delle forze di polizia, il capo di Stato Maggiore della Difesa, il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e i rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

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