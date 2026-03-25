Carceri di Alessandria: la denuncia del SAPPE dopo la visita sindacale al ‘Cantiello e Gaeta’

Il Segretario per il Piemonte del SAPPE, Vicente Santilli, ha fatto un resoconto dopo la visita all’Istituto Penale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, riscontrando una situazione strutturale gravemente compromessa e non più tollerabile. Ecco le sue parole: “La struttura si presenta in condizioni fatiscenti e necessita con urgenza di interventi straordinari di ristrutturazione, non più rinviabili. È inaccettabile che il personale sia costretto a svolgere quotidianamente il proprio servizio in ambienti non idonei, privi dei requisiti minimi di sicurezza, salubrità e dignità lavorativa. Una condizione che mortifica la professionalità degli operatori e li espone a rischi concreti e ingiustificabili”.

Vicente Santilli, segretario piemontese del SAPPE

Per quanto riguarda il carcere di San Michele, Santilli evidenzia: “La struttura è destinata ad ospitare detenuti sottoposti al regime 41-bis, con tutte le implicazioni operative, organizzative e di sicurezza che tale scelta comporta. Nonostante la rilevanza e la delicatezza della questione, le Organizzazioni Sindacali non hanno ricevuto alcuna comunicazione formale, né dal DAP né dal Provveditorato Regionale, in merito all’organizzazione del lavoro, alla gestione del personale e alle misure che si intendono adottare”.

Donato Capece, segretario generale SAPPE

A ciò si aggiunge la ferma protesta del Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece, per la mancata presenza del Direttore dell’istituto, Maria Isabella De Gennaro, durante la visita sindacale: “Un’assenza che rappresenta un problema più volte segnalato dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria e che appare spesso sintomo di una più ampia carenza di organico dirigenziale e di evidenti criticità gestionali. L’Amministrazione Penitenziaria, infatti, ha espressamente previsto la partecipazione dei direttori alle visite sindacali, proprio al fine di garantire confronto, trasparenza e immediata interlocuzione sulle problematiche riscontrate. La mancata presenza del Direttore, pertanto, viene ritenuta grave e ingiustificata”. Alla luce di quanto emerso, il SAPPE Piemonte chiederà con urgenza un incontro con i vertici dell’Amministrazione al fine di ottenere risposte chiare e per discutere l’orientamento in merito alla gestione del personale in servizio presso l’istituto.