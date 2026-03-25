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Carceri di Alessandria: la denuncia del SAPPE dopo la visita sindacale al ‘Cantiello e Gaeta’

DiRaimondo Bovone

Mar 25, 2026 , , , , , ,
Il carcere 'Cantiello e Gaeta' di Alessandria, in piazza don Sorìa

Il Segretario per il Piemonte del SAPPE, Vicente Santilli, ha fatto un resoconto dopo la visita all’Istituto Penale “Cantiello e Gaeta” di Alessandria, riscontrando una situazione strutturale gravemente compromessa e non più tollerabile. Ecco le sue parole: “La struttura si presenta in condizioni fatiscenti e necessita con urgenza di interventi straordinari di ristrutturazione, non più rinviabili. È inaccettabile che il personale sia costretto a svolgere quotidianamente il proprio servizio in ambienti non idonei, privi dei requisiti minimi di sicurezza, salubrità e dignità lavorativa. Una condizione che mortifica la professionalità degli operatori e li espone a rischi concreti e ingiustificabili”.

Vicente Santilli, segretario piemontese del SAPPE

Per quanto riguarda il carcere di San Michele, Santilli evidenzia: “La struttura è destinata ad ospitare detenuti sottoposti al regime 41-bis, con tutte le implicazioni operative, organizzative e di sicurezza che tale scelta comporta. Nonostante la rilevanza e la delicatezza della questione, le Organizzazioni Sindacali non hanno ricevuto alcuna comunicazione formale, né dal DAP né dal Provveditorato Regionale, in merito all’organizzazione del lavoro, alla gestione del personale e alle misure che si intendono adottare”.

Donato Capece, segretario generale SAPPE

A ciò si aggiunge la ferma protesta del Segretario Generale del SAPPE, Donato Capece, per la mancata presenza del Direttore dell’istituto, Maria Isabella De Gennaro, durante la visita sindacale: “Un’assenza che rappresenta un problema più volte segnalato dalle Organizzazioni Sindacali della Polizia Penitenziaria e che appare spesso sintomo di una più ampia carenza di organico dirigenziale e di evidenti criticità gestionali. L’Amministrazione Penitenziaria, infatti, ha espressamente previsto la partecipazione dei direttori alle visite sindacali, proprio al fine di garantire confronto, trasparenza e immediata interlocuzione sulle problematiche riscontrate. La mancata presenza del Direttore, pertanto, viene ritenuta grave e ingiustificata”. Alla luce di quanto emerso, il SAPPE Piemonte chiederà con urgenza un incontro con i vertici dell’Amministrazione al fine di ottenere risposte chiare e per discutere l’orientamento in merito alla gestione del personale in servizio presso l’istituto.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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