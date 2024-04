La Giunta regionale , su proposta dell’ assessore alla difesa del suolo Marco Gabusi , ha approvato il 3° programma di interventi per la manutenzione e l’ asportazione di pietrisco dall’ alveo dei corsi d’acqua piemontesi.

La Regione Piemonte è da tempo impegnata nel garantire la conservazione e il ripristino del deflusso dei corsi d’acqua con la movimentazione del materiale e, dove necessario, con l’estrazione e l’asportazione di pietrisco (materiale litoide) per assicurare una gestione oculata e responsabile delle risorse idriche.

Il terzo programma

I programmi precedenti hanno consentito l’asportazione di circa 2 milioni di metri cubi di materiale con un introito di circa 1 milione di euro per la Regione Piemonte.

Per questo 3° programma gli interventi previsti sono 121, così suddivisi per provincia: 23 a Torino, 31 ad Alessandria, 18 ad Asti, 7 a Biella, 25 a Cuneo, 4 a Novara, 5 a Verbania, 8 a Vercelli.

La pubblicazione sul sito istituzionale della Regione degli avvisi per la manifestazione di interesse apre le porte a tutte le realtà interessate a contribuire attivamente alla realizzazione di questi interventi cruciali, attuando un importante processo di semplificazione, accelerando nettamente le procedure ma soprattutto dando maggiore priorità agli interventi veramente necessari per garantire la sicurezza dei cittadini.

Le parole

Così il presidente Cirio e l’assessore Gabusi: “Vigileremo con attenzione sulla tempestività degli interventi, assicurando trasparenza, rigore e attenzione al bene comune. Siamo convinti che solo con l’impegno concreto e coordinato si possa valorizzare il territorio, assicurando un futuro migliore alle prossime generazioni”.