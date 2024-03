Crescono in Italia, +5.9%, le foreste sostenibili: un milione di ettari cambia il Paese

Gli ettari di foreste gestite in maniera sostenibile in Italia salgono a quota 980.611,54 nel 2023, con un incremento del +5,9% rispetto all’anno precedente, con ben 14 nuove certificazioni e 14 regioni con almeno una foresta certificata. È quanto emerge dal Rapporto Annuale del PEFC Italia, ente promotore della certificazione della buona gestione del patrimonio forestale, presentato in occasione della Giornata Internazionale delle Foreste (21 marzo). Crescono anche le certificazioni per servizi ecosistemici (+47%) e le aziende di trasformazione che hanno ottenuto la certificazione di Catena di Custodia PEFC (+8,6% rispetto al 2022).

Le regioni top

Il Trentino Alto-Adige si conferma capofila con 578.963,8 ettari.

Al 2° posto il Friuli Venezia Giulia, con 96.035,94 ettari, di cui la maggior parte gestiti da UNCEM FVG.

Al 3° posto il Piemonte, con 82.157,10 ettari certificati, grazie a 3 nuove certificazioni che l’hanno fatto salire sul podio.

Le parole

Marco Bussone, Presidente PEFC Italia, spiega: “Abbiamo raggiunto quasi 1.000.000 di ettari certificati in Italia: la diffusione della certificazione forestale è uno strumento decisivo per il contrasto al cambiamento climatico. 1.000.000 di ettari certificati di foreste fanno bene al Paese. Le aziende sono sempre più sostenibili, creando filiere virtuose intorno alle loro attività, perché il benessere del cittadino si misura anche sul benessere del patrimonio forestale. La crisi climatica sta modificando l’atteggiamento di consumatori e aziende, indirizzando le scelte verso alternative sostenibili e certificate”.