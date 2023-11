Prevenzione incendi boschivi: da oggi al 13 dicembre 8 webinar formativi con Uncem

Da oggi, lunedì 6 novembre, a mercoledi 13 dicembre, Uncem, in collaborazione con l’Agenzia per la Coesione territorale, organizza 8 webinar formativi, aperti a tutti (sempre alle ore 16,30) sulla prevenzione degli incendi boschivi.

I temi che verranno affrontati dagli esperti sono: riduzione del rischio, modalità di gestione, organizzazione dei territori, sinergie tra Enti locali montani e Volontariato, Protezione Civile e modelli di intervento e comunicazione per le comunità, e avverranno in dialogo con Sindaci, Amministratori, componenti di Associazioni, comunità locali. Gli appuntamenti sono aperti a tutti.

Nel 2021, il Decreto Incendi previde 100 milioni di euro a favore degli enti territoriali, (40 per il 2022 e 40 per il 2023) per realizzare interventi di prevenzione nelle aree interne del Paese.

E 40 milioni sono ancora da ripartire e assegnare. I territori aspettano quelle risorse per gestire e pianificare, come previsto dalla legge forestale nazionale. . Non c’è tempo da perdere e se ne parlerà nei webinar Uncem.

Si deve partire dal bosco, dai nostri 12 milioni di ettari di foreste d’Italia. Ridurre il livello di rischio è un’urgenza.

