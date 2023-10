L’iniziativa è dell’assessore regionale a Lavoro, Istruzione e Merito, Elena Chiorino, recatasi in visita alla “Marchi e Fildi” di Biella in occasione delle giornate dedicate a Fabbriche Aperte, promosse dalla Regione Piemonte. Così l’assessore spiega la novità: “Raccontiamo il bello, contro la narrazione non vera di un’Italia in declino. Accompagniamo i ragazzi dentro le eccellenze del territorio per comprendere meglio cosa ci rende grandi nel mondo. Li rendiamo partecipi e orgogliosi del grande valore che la nostra Nazione sa esprimere. Questi due nuovi progetti provano ad affascinare i giovani, mostrando le vere opportunità che il Piemonte può offrire”.

Per “Scuole in Azienda” e “Made in Italy” sono stati investiti 120.000 euro; i 2 bandi sono rivolti agli studenti di elementari e medie pubbliche e paritarie del Piemonte. Spiega ancora l’assessore: “Ritengo fondamentale che conoscano le bellezze intorno a loro, oltre alle possibilità che offre questo territorio: non dobbiamo dare il “Made in Italy” per scontato, ma raccontarlo e andarne fieri”.

I bandi

MADE IN ITALY – Rivolto agli studenti degli Istituti secondari di II° grado del Piemonte, finalizzato a promuovere iniziative che celebrino la creatività e l’eccellenza italiana, espressione del Made in Italy. Le scuole possono concorrere con brevi (max 2 minuti) video, spot, animazioni, performances teatrali e musicali, stop motion, podcast, foto, murales, fumetti, gadgets, manufatti che celebrino il Made in Italy. Stanziati 50.000 euro: ogni scuola potrà ottenere al massimo 5.000 euro. https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/celebrazione- prima-giornata-nazionale-made- italy-as-2023-2024.

SCUOLA IN AZIENDA – Rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado. Lo stanziamento complessivo è di 70.000 euro, per dare l’opportunità a 140 scuole piemontesi di organizzare visite guidate nelle aziende del territorio regionale. Le scuole che aderiranno avranno un contributo di 500 euro ciascuna, a titolo di rimborso dei costi di trasporto sostenuti per raggiungere le aziende. Le istanze di partecipazione vanno presentate entro il 16 novembre 2023, inviando una pec all’indirizzo: [email protected]. piemonte.it.

Bando online al link: https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/scuola-va- azienda-as-2023-2024.