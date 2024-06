Grandi sorrisi e sguardi curiosi. Atmosfera da ultimi giorni di scuola e voglia di stare all’aria aperta: così il Mercato di Campagna Amica diventa l’aula didattica perfetta per una lezione su qualità e stagionalità, sul mondo delle api ma anche sui profumi e sapori degli alimenti.

I piccoli alunni della Scuola Primaria Martiri della Libertà di Casale Monferrato sono stati ospiti, settimana scorsa al Mercato di Campagna Amica di piazza Castello: accompagnati dalle insegnanti, pieni di entusiasmo e di domande, con cappellino giallo rigorosamente indossato, i bambini si sono presentati al mercato, pronti a godersi uno specialissimo “viaggio tra i sapori” dell’agricoltura della provincia.

Hanno fatto domande ai produttori di frutta e verdura di stagione, sui cereali e sono rimasti affascinati dal racconto sul mondo delle api e hanno scoperto come vivono e quali regole ci sono nell’apiario.

Le parole

Così il direttore provinciale Coldiretti Alessandria Roberto Bianco: “Coinvolgere i giovani è il modo migliore per far crescere la consapevolezza e l’importanza di gustare prodotti di stagione del territorio, con un percorso che dà importanti risultati parlando di “svolta green” e regole per non sprecare cibo e acqua. È sempre un piacere collaborare con le scuole. Organizzare momenti didattico-formativi è un valore aggiunto fondamentale per educare le nuove generazioni a puntare sulla sostenibilità”.