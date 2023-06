Borse di studio “Gustavo e Delfina Ivaldi” per gli studenti del Conservatorio. Il bando di concorso

Il Comune di Alessandria, in rispetto delle ultime volontà espresse dalla sig.ra Delfina Cellerino vedova Ivaldi, mancata nel 1957, mette a concorso alcune le “Borse di studio Gustavo e Delfina Ivaldi“ da assegnare a studenti meritevoli che frequentino il Conservatorio Statale di Musica, “Antonio Vivaldi” di Alessandria ed ai vincitori del Concorso Nazionale di Contrabbasso “Werther – Emilio Benzi” XIV edizione”.

Le borse di studio, per gli esiti dell’anno Accademico 2021-2022, ammontano complessivamente a 5.900 €, così ripartite: in € 3.400 per borse di studio riservate ai vincitori del Concorso Nazionale di Contrabbasso, e € 2.500,00 per 5 borse di studio dell’importo di € 500, riservate ad allievi/e regolarmente iscritti ai corsi del Conservatorio.

Le domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 30 giugno 2023. In caso di spedizione, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di Raccomandata R.R., farà fede il timbro postale.

Info

Bando e moduli reperibili presso la Segreteria del Conservatorio “A. Vivaldi”;

scaricabili dal sito del Comune di Alessandria alla pagina: https://www.comune.alessandria.it/servizi/politiche-giovanili-scuola-educazione/servizi-scolastici/borse-di-studio

scaricabili dal sito del Conservatorio “A. Vivaldi”: conservatoriovivaldi.it

Comune di Alessandria – telefono: 0131-213268

Segreteria Conservatorio – telefono: 0131-051500