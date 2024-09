Domani, sabato 7 settembre, nei punti vendita Coop si svolgerà “Dona la Spesa per la Scuola” – raccolta straordinaria di materiali scolastici e di cancelleria in favore delle famiglie in difficoltà, in vista del ritorno sui banchi di scuola.

Nova Coop la organizza ogni anno, in collaborazione con associazioni e onlus del territorio, e per tutto il giorno sarà possibile acquistare e donare materiali di cancelleria presso il punto di raccolta all’ingresso del negozio. I volontari presenti spiegheranno l’iniziativa e segnaleranno l’elenco dei prodotti necessari.

In provincia di Alessandria “Dona la Spesa per la Scuola” coinvolgerà i seguenti punti vendita e associazioni:

Superstore Alessandria – Via Sclavo 15 – Caritas

Supermercato Casale Monferrato – Piazza A. Moro 15 – Caritas

Ipercoop Casale Monferrato – Via Madre Teresa Di Calcutta,1 – Caritas

Tortona – Via Campanella 5 – Casa di Accoglienza Suore Vincenziane

Valenza – Viale Benvenuto Cellini 185 – Scuola Madonnina

Intanto ieri, giovedì 5 settembre, è partita la 6^ edizione di ‘Coop per la Scuola”, che proseguirà fino al 13 novembre. L’iniziativa permette di devolvere a tutti gli istituti scolastici iscritti (scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado) buoni scuola da convertire in materiali utili per la didattica da richiedere gratuitamente. Nella scorsa edizione avevano aderito 3.220 istituti scolastici di tutto il Piemonte.

INFO – per iscrivere la propria scuola: www.coopperlascuola.it.