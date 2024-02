Il presidente Cirio e l’assessore Gabusi: “La cultura della sicurezza stradale, con priorità per i neopatentati, è obiettivo prioritario per la nostra amministrazione”. Il testimonial Dindo Capello: “I corsi di guida sicura sono fondamentali per gestire imprevisti e condizioni di guida difficili. Importante farli oggi con auto elettriche che raggiungono velocità elevate e accelerazioni molto rapide”.

Sono aperte le iscrizioni per 2.500 neopatentati piemontesi ai corsi di guida sicura finanziati dalla Regione con 490.000 euro per promuovere la cultura della sicurezza stradale.

Per accedere ai corsi occorre avere tra i 18 ed i 29 anni, essere residenti in Piemonte, aver conseguito la patente di tipo B dopo il 1° gennaio 2019 e compilare la domanda pubblicata su

https://regionepiemonte-moon. csi.it/moonfobl/accesso/gasp_ regione/?amb=CGS

Ad ogni partecipante viene richiesto il pagamento di un contributo di 48,72 euro, mentre i restanti 146,16 euro saranno a carico della Regione.

I numeri

l “Rapporto sull’incidentalità stradale in Piemonte”, elaborato dalla Regione, evidenzia che nel 2022 il numero dei morti per incidente stradale è diminuito del 57,2% rispetto al 2001 e del 26,3% rispetto al 2010. Si evidenzia però che in 2.255 incidenti, pari al 22% degli oltre 10.000 che si sono registrati nel 2022, ci sono stati feriti o vittime con età tra i 15 e i 29 anni e che questa stessa fascia di età rappresenta purtroppo anche il 10% degli incidenti mortali.

I corsi

La sede dei corsi sono le piste del Centro di Guida sicura MotoOasi Piemonte a Susa, in provincia di Torino.

Ogni corso ha una durata di 8 ore in un’unica giornata (sessione mattutina dalle 9 alle 13, pomeridiana dalle 14 alle 18) riservata ad un massimo di 12 persone, suddivisa in una parte teorica, una pratica e una riunione finale. Il corso è svolto da istruttori-docenti e, al termine, ogni partecipante riceverà un attestato personalizzato.

Lezione teorica – incidentalità, comportamenti a rischio durante la guida, dinamica del veicolo, posizione di guida, comportamenti e condizioni psico-fisiche alla guida, dispositivi di sicurezza attiva e passiva, manutenzione ordinaria veicoli.

– incidentalità, comportamenti a rischio durante la guida, dinamica del veicolo, posizione di guida, comportamenti e condizioni psico-fisiche alla guida, dispositivi di sicurezza attiva e passiva, manutenzione ordinaria veicoli. Lezione pratica – simulazioni di situazioni critiche e di emergenza alla guida: slalom, frenata di emergenza, frenare ed evitare un ostacolo improvviso, comportamento in curva con sottosterzo, principio di sovrasterzo.

simulazioni di situazioni critiche e di emergenza alla guida: slalom, frenata di emergenza, frenare ed evitare un ostacolo improvviso, comportamento in curva con sottosterzo, principio di sovrasterzo. Esercizi – svolti direttamente dal neopatentato in aree delimitate e chiuse al traffico, con auto fornite dal Centro MotorOasi Piemonte o, su richiesta, con un mezzo proprio. Previste prove con simulatori (crash test/impatto a bassa velocità e ribaltamento auto) utili a dimostrare l’efficacia di utilizzo delle cinture di sicurezza.

Le parole

L’amministratore unico di Consepi Elvi Rossi spiega: “I corsi di guida sicura organizzati dal Centro MotorOasi Piemonte forniranno al giovane guidatore gli strumenti utili per un efficace controllo del mezzo e della strada, soprattutto in situazioni di pericolo. Le prove pratiche dei neopatentati, vissute in prima persona, produrranno effetti concreti e riscontrabili, contribuendo a diminuire il numero di incidenti”.

Video Centro di Guida Sicura scaricabile da: https://we.tl/t-QtoXDe184F