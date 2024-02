Sequestrato ad Acqui dall’Oipa un cane a catena senza riparo. Denunciato il detentore

Un cane di due anni è stato salvato e sequestrato dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ad Acqui Terme e chi lo deteneva è stato denunciato per maltrattamento (articolo 544 ter del Codice penale).

Attualmente l’animale si trova nel canile di Acqui, in attesa di trovare una casa e una famiglia che gli faccia dimenticare il suo triste passato. Informazioni possono essere chieste all’email: [email protected].

Il fatto

Così lo racconta Cristina Destro, coordinatrice delle guardie zoofile Oipa di Alessandria e provincia: “Al nostro arrivo nel cortile dell’abitazione, abbiamo subito visto questo giovane maschio nero legato al ramo di un albero, privo di acqua e di riparo. Aveva le zampe immerse nel fango ed era circondato da carcasse di animali. Il terreno intorno, dove vivono altri due cani, gatti e galline, era pieno di deiezioni e persino di carcasse, forse di agnelli. Il cane era agitato, inciampava nella catena e guaiva”.

Le guardie Oipa hanno dunque eseguito un sequestro preventivo, convalidato dalla Procura della Repubblica di Alessandria, poiché anche secondo il magistrato vi era pericolo della reiterazione dell’atto. Per gli altri animali e per la pulizia dell’area sono state lasciate delle prescrizioni la cui osservanza sarà verificata in prossimi controlli.

Oipa

Invita a non ignorare casi di degrado e maltrattamento di cui si sia a conoscenza e di rivolgersi sempre alle sue guardie zoofile che, nel pieno rispetto della privacy, possono intervenire per tutelare gli animali.

Per segnalare situazioni sospette o di maltrattamento ad Alessandria e provincia, scrivere a [email protected] o compilare il modulo online su https://www.guardiezoofile.info/alessandria

Per le segnalazioni in tutta Italia: https://www.guardiezoofile.info/nucleiattivi