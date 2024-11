Una fantastica giornata per i soci di Scuderia Ferrari Club Alessandria: 6 ore sui kart!

Divertimento puro sui kart per i soci di Scuderia Ferrari Club Alessandria che, domenica scorsa, si sono dati battaglia sulla pista di Bosco Marengo in una battagliatissima “6 Ore”. I temerari guidati dal presidente Franco Giuliani sono stati più forti della nebbia, dell’umidità e della pista scivolosa, lottando sportivamente sul nastro d’asfalto della famiglia Percivale. Così Giuliani: “Abbiamo fatto complessivamente 711 giri con aspetti tecnici davvero rilevanti. Negli ultimi 50 minuti c’è stato un grandissimo recupero del nostro socio Stefano Bava che si è sdoppiato due volte e ha chiuso a un’incollatura dal leader, stabilendo pure il giro più veloce in gara”.

Sotto la bandiera a scacchi sono transitati nell’ordine: 1) team Iceman (Andrea Costa, Luca Essant, Alessandro Francese, Lorenzo Sammartano); 2) Team #51 (Stefano Bava, Alex Demicheli, Franco Giuliani, Matteo Rizzo); 3) Pirallegra Team (Claudio e Luca Allegra, Diego e Mattia Pirozzo); 4) Sarsan Racing (Alessandro e Claudio Cozzi, Andrea Lentini, Alessandro Vandone); 5) Mirabello Corse (Massimiliano Frizzarin, Matteo Gaia, Carmine Ianni, Simone Fasson); 6) Predestinated Team (Amedeo Leone, Mario Napolitano, Alessandro e Francesco Oliva).

Ancora il presidente Giuliani: “Davvero una bella domenica trascorsa in pista, non solo perché alla fine della gara abbiamo cenato tutti insieme nel ristorante del kartodromo, ma anche per la buona riuscita garantita dagli sponsor 958 Santero, Croce Verde di Felizzano, Tuttocapsule Marengo e Omp. Ringrazio l’intero staff della pista, il titolare Filippo e ai fotografi Lia e Cristian, tutto il tempo a nostra disposizione. E per la prossima primavera è già in cantiere una 12 ore”.

A far visita al circuito Edoardo Borelli, pilota del Campionato Italiano Gt per il team “AF Corse”, con Ferrari 488 Challenge, che ha provato il simulatore di guida professionale dinamico presente nella struttura; si è ritenuto molto soddisfatto delle sensazioni e del realismo trasmesso dal simulatore.