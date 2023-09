La pista di kart di Bosco Marengo ha ospitato domenica 24 settembre la prima edizione della gara endurance tra i soci di Scuderia Ferrari Club Alessandria.

Erano 24 partecipanti, divisi in 2 squadre (Pro e Am,) con equipaggi formati da 2 piloti, che si sono dati battaglia per un pomeriggio sfidandosi cronometro alla mano.

Tutto si è svolto a livello altamente professionale: prima il briefing tecnico coi responsabili del circuito che hanno spiegato ai 12 equipaggi regole, significato delle bandiere e modalità di assegnazione delle zavorre (a seconda del peso del conduttore).

Le prove libere e quelle cronometrate hanno permesso di prendere confidenza con la pista: il semaforo verde ha poi determinato la classifica finale delle due categorie al termine di due gare endurance da un’ora ciascuna con cambi pilota obbligatori.

Tra i “Pro”: 1) Franco Giuliani-Christian Trivellato 2) Stefano Bava–Matteo Rizzo 3) Andrea Lentini–Andrea Actis Caporale

Negli “Am”: 1) Lorenzo Sammartano-Fulvio Barbieri 2) Emanuele Ginepra–Gianluca Ferrari 3) Fabrizio Panighini–Diego Ferrero

Premiati la più giovane ragazza in gara, Giulia Bernini che ha ricevuto il cappellino originale dell’equipaggio della 499P numero 51 (Pier Guidi-Calado-Giovinazzi) e chi è arrivato da più lontano, il comasco Rodolfo Pozzi (cappellino 2023 di Ale Pier Guidi).

Le parole del presidente

Così Franco Giuliani, presidente di Scuderia Ferrari Club Alessandria: “Bellissima esperienza. Un pomeriggio passato con tantissimi soci, guidatori e non, che mi hanno chiesto di ripetere l’iniziativa. Molti hanno spinto per la creazione di un vero e proprio campionato sociale”. Questa è passione vera per i motori.