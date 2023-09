Avviato ad Alessandria il 93° Corso di Formazione per Allievi Agenti di Polizia Locale neo-assunti della Regione Piemonte

Il Corpo di Polizia Municipale di Alessandria, con il contributo dell’Assessorato Regionale alla Polizia Locale e Sicurezza Integrata, ha organizzato il 93° Corso di Formazione per Allievi Agenti di Polizia Locale neo-assunti.

Presentata ieri mattina, è la 13^ edizione che si svolge presso il Comando della Polizia Locale di Alessandra e l’esperienza accumulata in precedenza ha portato ad una riflessione sui tempi e sulle materie di insegnamento. Il programma di formazione prevede 360 ore di lezione complessive, di cui 236 di materie teoriche e 124 di materie pratiche.

Lo scopo è dare al nuovo poliziotto locale una preparazione non solo teorica, ma anche la possibilità di praticare le nozioni apprese, considerando che una parte degli Allievi proviene da piccoli Comuni, dove sull’attività del personale di Polizia Locale pesano tutte le incombenze che la legge demanda agli agenti.

Le parole

Nel presentare il corso, il Comandante Vicario Alberto Bassani, in qualità di Direttore, ha sottolineato che “nel redigere il programma didattico si è tenuto conto dell’assetto delle nostre città e delle nostre aree di vita, normalmente esposte a veloci mutamenti. La cosa rende complesso il controllo del territorio che va ristudiato e rivalutato continuamente. La polizia locale impiega le proprie forze per la sicurezza pubblica, in cui sono comprese anche tutti quei compiti oggetto di approfondimento durante la formazione, costituenti parte integrante dell’organizzazione che convoglia a detta sicurezza pubblica”.