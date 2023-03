Primavera e moto: ecco i controlli da fare

Cari amici motociclisti, dopo il lungo inverno è finalmente giunto il momento di salire nuovamente in sella e fare le nostre gite che tanto ci sono mancate. Prima di farlo, però, è necessario procedere ad una serie di controlli per evitare di doverci fermare nel bel mezzo della stagione.

Liquidi

Prima di tornare in sella, è importante che la moto sia perfetta sotto ogni punto di vista; non dimenticate di controllare i livelli di olio motore, liquido refrigerante ed olio freni. Nel caso la vostra moto abbia serbatoi separati per l’olio-motore e l’olio-cambio, è bene controllare anche quest’ultimo.

Freni

Controllate che i tubi flessibili siano in buono stato e che le pastiglie non siano eccessivamente usurate. Se il livello dell’olio ha più di tre anni, cambiatelo.

Batteria

Avete un mantenitore di carica? Non ci dovrebbero essere grandi problemi per l’accensione, ma in caso contrario è bene controllare se la batteria dà segni di cedimento. Nel caso sostituitela per evitare di rimanere a piedi.

Pneumatici

Controllate che non ci siano rotture o crepe e che il battistrada sia di uno spessore adeguato. Avere pneumatici lisci, vecchi e induriti compromette l’affidabilità della vostra moto. Anche la pressione degli pneumatici è importante, controllatela di frequente.

Catena

Dopo tanto tempo in cui la moto è stata ferma, è buona norma pulire accuratamente la catena di trasmissione e poi lubrificarla. E’ importante controllare anche il corretto tensionamento della stessa, che non dev’essere né troppo molle né troppo tesa.

Andrea Coslovi