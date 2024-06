Lorenzo Sammartano all’ultimo atto del Rotax Max Challenge – Zona Nord in programma nel weekend sul circuito di Cremona.

Il giovane pilota alessandrino, in gara col team comasco Mkc Motorsport (telaio Tony Kart, motore Rotax dal 125 cc monomarcia) vuole marcare punti pesanti in classifica per avvicinarsi ai migliori tre della generale.

Attualmente Lorenzo è 8° assoluto, ma a una manciata di punti dal podio: fare bene a Cremona significherebbe rilanciarsi nella generale e mettere sotto pressione chi, attualmente, lo precede.

Così il giovane kartista: “Il tracciato è molto tecnico ed impegnativo e permette al pilota di esprimere tutte le capacità ed abilità nella guida”.

Il programma prevede prove libere sabato 29 giugno, qualifiche e gare domenica 30.

La pista, con senso di percorrenza orario, è lunga 1.224 metri con un rettilineo di partenza di 219. Le curve sono 16 in totale, di cui 10 a destra e 6 a sinistra, 8 metri la larghezza minima e 10 quella massima.