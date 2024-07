Lorenzo Sammartano ha mantenuto la promessa: nell’ultimo atto del Rotax Max Challenge – Zona Nord, in programma lo scorso weekend sul circuito di Cremona, ha incamerato punti pesanti in classifica e si è costantemente migliorato.

Il giovane pilota alessandrino, in gara col team comasco Mkc Motorsport fin dal venerdì, giornata dedicata alle prove libere cronometrate, ha dimostrato di avere subito un buon feeling con la pista cremonese: “Avevo buone speranze per le qualifiche, invece il rammarico c’è – spiega Lorenzo –mi sono agganciato al “trenino” sbagliato e sono finito 11°, non era quello che mi aspettavo dopo che il warm-up era andato bene”.

Al termine di gara 1 il kartista alessandrino ha chiuso in 8^ piazza sotto la bandiera a scacchi: “Un po’ meglio rispetto allo schieramento di partenza, ma non ero contento – continua – così coi tecnici si è deciso di fare modifiche sostanziali all’assetto”.

A fine gara 2 è arrivato il 6° posto finale e Lorenzo è un po’ più contento: “Bene aver migliorato costantemente ed essere riuscito a reggere il ritmo, soprattutto in gara 2 quando erano previsti 20 giri e il caldo si è fatto sentire davvero tanto”.

Il Rotax Max Challenge va in ferie per circa tre settimane: per Lorenzo Sammartano il prossimo appuntamento sarà con il Campionato italiano a fine luglio sul tracciato di Castelletto di Branduzzo (PV).