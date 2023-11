Go-kart: Lorenzo Sammartano sul podio del “Rotax Winter Trophy” a Castelletto di Branduzzo

Finale di stagione col botto per Lorenzo Sammartano, finito 3° nel Rotax Winter Trophy (cat. Junior), disputato lo scorso weekend in prova unica sul kartodromo di Castelletto di Branduzzo (PV).

Il weekend del 14enne alessandrino è cominciato nella maniera migliore: in qualifica è finito 5°, garantendosi una partenza nelle prime posizioni della griglia. Nella pre-finale Lorenzo ha trovato il passo giusto chiudendo al 3° posto.

In gara 1, poi, il kartista alessandrino, neo pilota del team lombardo Mkc Motorsport, ha confermato l’esito della prefinale piazzandosi a podio (3° posto), dopo aver tenuto per tutta la gara il passo dei migliori.

Anche in gara 2 ci sarebbero state le possibilità di confermarsi ma, dopo pochi giri, Lorenzo è rimasto vittima di un tamponamento (avversario poi sanzionato dai commissari) che lo ha relegato in fondo al gruppo. Una bella rimonta, poi, lo ha portato a concludere in 6^ piazza.

Le parole

Lorenzo Sammartano ha detto: “Sono contento a metà, perché dopo il podio di gara 1 pensavo di potermi migliorare, ma purtroppo c’è stato un contatto. Le gare sono così,. Nel complesso, tenuto conto che ero ferma da quasi 2 mesi, sono soddisfatto”. Poi ha spiegato il cambio di team: “Coi tecnici della Mkc mi sono trovato bene, è un team molto professionale. Spero che non si tratti di una gara spot, ma dell’inizio di una collaborazione per il prossimo anno”.