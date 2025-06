Gaza, Tajani “Continueremo ad accogliere bambini feriti”

MILANO (ITALPRESS) – “Oggi arrivano un’ottantina di persone con tre voli dell’aeronautica, compreso Adam. Hanno scelto loro di venire l’Italia: avevano avuto altre possibilità, ma come ha detto più volta la mamma hanno scelto di venire nel nostro Paese così come tanti altri palestinesi che hanno lasciato Gaza. Continueremo ad aiutarli in tutti possibili”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti all’aeroporto militare di Milano Linate in attesa dell’arrivo di un volo con a bordo minori palestinesi e accompagnatori che saranno curati in Italia.

