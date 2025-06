Usa, Tajani “Italiani non rischiano deportazione a Guantanamo”

MILANO (ITALPRESS) – “La Casa Bianca ha smentito questa notizia. Comunque italiani da accompagnare a Guantanamo non ce ne sarebbero stati in ogni caso, perché noi abbiamo detto fin dai mesi scorsi, quando erano stati fatti dei questionari a diversi paesi, che in caso di arresto di immigrati irregolari, noi eravamo pronti a riprendere in Italia coloro che non sono regolari. Abbiamo detto sempre di sì nel rispetto del diritto consolare, del diritto della persona, quindi non c’è mai stato il pericolo che potessero finire a Guantanamo”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, all’aeroporto militare di Milano Linate, in attesa dell’arrivo di un volo con a bordo 6 minori palestinesi e 19 accompagnatori che saranno curati in Italia, risponde alla domanda sul possibile arresto negli Usa di italiani migranti irregolari.

