Ecobonus per l’acquisto di veicoli a basse emissioni

L’Ecobonus 2024 rappresenta un’importante opportunità per chi desidera acquistare un veicolo a basse emissioni inquinanti e contribuire alla tutela dell’ambiente. Durerà tutto l’anno.

Un miliardo di euro è la cifra complessiva stanziata per il piano, che comprende risorse per 950 milioni di euro provenienti dal Mimit e 50 milioni stanziati dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178, per un totale di un miliardo di euro.

Come funziona

Fin dal 3 giugno scorso è attiva la nuova piattaforma Ecobonus per la prenotazione degli incentivi. Sul sito, gestito da Invitalia per conto del Mimit, saranno disponibili i moduli per richiedere il bonus e le tabelle con i criteri di attribuzione dei contributi.

Obiettivo

L’Ecobonus 2024 mira ad accelerare la transizione verso una mobilità più sostenibile, incentivando l’acquisto di veicoli elettrici, ibridi e a benzina/benzina con emissioni di CO2 fino a 120 g/km.

Novità

Maggiori contributi per i veicoli elettrici e ibridi plug-in: l’ammontare del bonus è stato aumentato per le categorie di veicoli con le emissioni più basse. Contributi anche per l’installazione di impianti a GPL e metano: per la prima volta, l’Ecobonus include incentivi per l’installazione di impianti a gas su veicoli già immatricolati.

Maggiorazioni del contributo per famiglie con ISEE basso: per le famiglie con ISEE fino a 30.000 euro è prevista una maggiorazione del 25% dell’importo del bonus.

Come richiedere il bonus: è necessario accedere alla piattaforma Ecobonus e compilare il modulo online, allegando la documentazione richiesta. L’istanza sarà valutata da Invitalia e, in caso di esito positivo, il richiedente riceverà un bonifico sul proprio conto corrente.