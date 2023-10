L’inverno è alle porte e, come ogni anno, i motociclisti si trovano di fronte alla necessità di proteggere la loro preziosa due ruote dalle intemperie (e non solo). I rigori del freddo, l’umidità, la neve o la pioggia sono tutti fattori che possono danneggiare seriamente la nostra motocicletta, se non adottiamo le misure appropriate. E ovviamente non dobbiamo dimenticare che, per via del clima, il rischio di incidenti potrebbe aumentare: di conseguenza, la salute della due ruote non è l’unica a richiedere un’adeguata protezione. Ecco alcuni suggerimenti preziosi, che terranno a mente entrambe le situazioni.

Come proteggere la moto in inverno?

Per prima cosa, è necessario avere un occhio di riguardo per la meccanica e la funzionalità della moto, specialmente se si parla della batteria e dei luoghi dove le temperature tendono a scendere sotto lo zero: in quel caso, infatti, conviene rimuoverla e conservarla al caldo. Il motivo è semplice da spiegare: la batteria in inverno tende a corrodersi e a ossidarsi con maggiore facilità.

Ovviamente è bene proteggere la moto dalle intemperie, dalla grandine alla pioggia, coprendola con un telo protettivo di qualità e senza badare a spese (perché i costi delle eventuali riparazioni saranno nettamente superiori). Chi non ha un garage, ma desidera una soluzione più efficace, può optare per le tende e per i sacchi ermetici per moto, progettati proprio per questo obiettivo.

Anche la catena della moto necessita di una particolare attenzione durante i mesi invernali, ed è opportuno assicurarsi che sia ben lubrificata, per prevenire la ruggine. Inoltre, in questa lista di cose da fare troviamo anche il controllo regolare della pressione degli pneumatici, oltre al montaggio delle gomme invernali, che garantiscono una maggiore aderenza sulle superfici bagnate o ghiacciate.

Come proteggere noi stessi quando andiamo in moto?

Il primo consiglio, abbastanza scontato, riguarda l’abbigliamento da indossare quando andiamo in moto durante la stagione invernale. Nello specifico, è bene dotarsi di una giacca e di un paio di pantaloni termici, per mantenere costante la temperatura corporea. Inoltre, non bisogna dimenticarsi i guanti e i calzini per moto, progettati per proteggere le nostre mani e i piedi dal freddo senza ostacolare la circolazione sanguigna.

Un discorso a parte lo meritano le polizze assicurative, dato che ne esistono di diverse, con coperture differenti e con costi variabili. Fra le assicurazioni per moto ne troviamo alcune, come quelle proposte da Genertel , che prevedono opzioni come la Minikasko abbigliamento, l’assistenza in mobilità, la rinuncia alla rivalsa e l’assistenza legale, oltre alla copertura degli infortuni al conducente. In questo elenco spesso rientrano anche la copertura furto e incendio, la collisione con animali selvatici e la tutela non assicurati.

Si torna ai consigli relativi alla prevenzione, citando l’importanza di una guida consapevole e di un’attenzione massima verso le condizioni del manto stradale, degli altri veicoli e dei pedoni. In sintesi, bisogna sempre procedere con cautela e adottare uno stile di guida responsabile: in inverno, infatti, bisogna fare i conti con più di un fattore che potrebbe aumentare il rischio di incidenti.