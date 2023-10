C’è anche l’Ospedale di Alessandria nell’edizione 2023 del One Health Project – Scuole in Azione , percorso di formazione innovativo promosso dall’ESG Culture LAB di Eikon Strategic Consulting Italia Società Benefit e da Healthware Group, con il patrocinio di Asvis e il supporto di Fondazione MSD.

La presentazione ufficiale, avvenuta a Roma venerdì scorso, ha visto tra i relatori Annalisa Roveta , Responsabile dei Laboratori di Ricerca dell’AO AL afferenti al DAIRI, diretto da Antonio Maconi .

Il progetto