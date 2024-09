Rally: Benazzo-Francalanci qualificati per il Rally della Lanterna del 9-10 novembre

La matematica è una cosa seria e come tale va rispettata. Tabella, carta e matita alla mano Roberto “Bobo” Benazzo e il suo navigatore Giampaolo Francalanci sono ormai certi del passaggio alla Finale Nazionale del Rally della Lanterna in programma a Genova il 9-10 novembre.

Il pilota di Acqui Terme e il navigatore di Asti si godono la bella prestazione al 25° Rally delle Palme dello scorso fine settimana, quando portarono la Citroën DS3 curata dalla Tecnica Bertino di Casalcermelli in 18^ posizione assoluta, imponendosi nella propria categoria.

Le parole

Così Francalanci: “Per essere superati nella classifica di Classe N5 della Coppa Rally di Zona-2 dovrebbero verificarsi una serie di coincidenze che non si sono mai verificate in tutto l’arco della stagione, e forse nemmeno nelle stagioni precedenti”.

Così Benazzo: “Entrare fra i magnifici 20 della classifica finale è una bella soddisfazione. Siamo partiti bene fin dal sabato pomeriggio, e anche nella ripetizione della stessa prova, alla luce dei fari, ce la siamo cavata benissimo, nonostante fossimo over 55 contro tanti ragazzini”.

L’equipaggio Meteco Corse temeva il triplice passaggio di domenica: “La ‘Ghimbegna-San Romolo’ e la ‘San Romolo-Perinaldo’ sono due classiche di questo rally e del Rally Sanremo tricolore, strade che i piloti locali conoscono a memoria, mentre per noi sono assolutamente nuove, avendo fatto il Sanremo l’ultima volta 25 anni fa. Non ci ricordiamo nemmeno quali prove ci fossero allora”.