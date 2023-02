Oggi riaprono Castello e Parco di Masino, in attesa della “Tre giorni per il giardino” di fine aprile

Dopo la chiusura invernale, da oggi, sabato 25 febbraio 2023, riapre al pubblico il Castello e Parco di Masino, bene del FAI che si trova a Caravino (TO). Sontuosa e millenaria dimora di una delle più illustri casate piemontesi, i Valperga, è situata su un’altura davanti alla barriera morenica della Serra di Ivrea, in una posizione che domina la vasta piana del Canavese.

La visita

Entrare nel Castello di Masino non significa solo scoprire il suo glorioso passato, grazie al percorso tra i saloni affrescati e arredati con cura (come il Salone dei Savoia da poco restaurato), le camere per gli ambasciatori, gli appartamenti privati, i salotti, la preziosa biblioteca con più di 25.000 volumi antichi, fino alle terrazze panoramiche e al Belvedere.

Il Castello di Masino offre anche l’opportunità di trascorrere una bella giornata all’aria aperta, passeggiando nel monumentale parco romantico con uno dei più grandi labirinti di siepi d’Italia, costituito da oltre 2.000 piante di carpini, un maestoso viale alberato, ampie radure e angoli scenografici che in primavera si riempiono di spettacolari fioriture.

La mostra-mercato

Per divulgare le buone pratiche da giardino, fronteggiando la crisi climatica, da venerdì 28 aprile a lunedì 1° maggio il FAI propone la ‘Tre giorni per il giardino’, mostra-mercato di florovivaismo fra le più rinomate d’Italia. Oltre ad incontrare i più qualificati vivaisti italiani e stranieri, che esporranno le migliori collezioni, i visitatori e gli appassionati di verde potranno partecipare a interessanti incontri a cura di professionisti ed esperti, dal meteorologo Luca Mercalli al giardiniere di Versailles Giovanni Delù, sul tema della biodiversità e della sua tutela.