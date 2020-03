B come bergamotto

Il bergamotto è un agrume prodotto in Calabria in una limitata fascia costiera e viene utilizzato dall’industria profumiera e da quella dolciaria. L’ origine del bergamotto è incerta, tuttavia l’unico luogo dove il bergamotto fruttifica ottimamente è la breve zona descritta del territorio calabrese. L’utilizzazione del bergamotto con i suoi 350 componenti chimici e l’olio essenziale, è indispensabile nell’industria profumiera internazionale avendo la funzione non solo di fissare il bouquet aromatico dei profumi, ma anche di armonizzare le altre essenze contenute, esaltando le note di freschezza e fragranza. L’essenza di bergamotto viene impiegata nell’industria farmaceutica per il suo potere antisettico e antibatterico e nell’industria alimentare e dolciaria come aromatizzante ma mangiato al naturale è un vero e proprio toccasana.