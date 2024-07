Gksd, alla Summer Dinner i premi “Most Inspiring Woman”

ROMA (ITALPRESS) – Una serata conviviale a Villa Miani, a Roma, che ha ospitato il “Summer Dinner”, del Gruppo San Donato. Per l’occasione i padroni di casa, Angelino Alfano, presidente del Gruppo San Donato, Kamel Ghribi, presidente di GKSD Investment Holding e vice presidente del Gruppo San Donato, Paolo Rotelli, vice presidente del Gruppo San Donato e le Ettore Sequi, Segretario Generale di Ecam Council, hanno ospitato numerose figure di rilievo del mondo politico e non solo: dal presidente del Senato, Ignazio la Russa, al ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, passando per Gianni Letta e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati. Nel corso della serata è stato conferito anche il premio ‘Most Inspiring Woman’ a Mays Anber, ad Afef Jnifen, a Rajae Bezzaz ed Eleonora Daniele, quattro donne che hanno in comune il loro impegno professionale nel mondo dei media e nel sostenere i diritti civili e umani.

