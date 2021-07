Festa di San Giacomo, dal 22 al 25 luglio Valenza in festa

A Valenza, da giovedì 22 a domenica 25 luglio, si festeggia San Giacomo, compatrono della città.

Viale Oliva (fronte scuole) sarà scenario di quattro spettacoli diversi tra loro ma connessi tramite una linea comune, quella del sorriso e dell’ironia.

Giovedì 22 luglio, “Aleramo: marchesi si nasce e lui, modestamente, lo nacque“, uno spettacolo che si ispira alla leggenda di Aleramo, capostipite del Marchesato del Monferrato, dissacrandone la figura eroica.

Venerdì 23 luglio “Fish&Bubbles“, uno spettacolo di Michele Cafaggi, il mago delle bolle di sapone, amatissimo a Valenza: uno spettacolo pieno di magia, sogno, poesia. Per tutti, grandi e piccoli.

Sabato 24 luglio, la compagnia Dimidimitri presenta “Scarsi&Sparsi” portando in scena le vicende di due simpatici clown.

Per concludere i festeggiamenti, domenica 25, “Figurini” della acclamatissima Bandakadabra, estrosa formazione di fiati e percussioni in grado di miscelare musica di altissima qualità e spiazzante improvvisazione teatrale con la capacità di coinvolgere, travolgere, dare vita ogni volta ad uno spettacolo unico che conquisterà tutti.



L’accesso all’area degli spettacoli sarà gratuito ma, in adeguamento alle norme anti-covid, i posti a sedere saranno limitati e pertanto è necessaria la prenotazione sul sito www.valenza.eventbrite.com. Sarà possibile prenotarsi a partire da sabato 10 luglio.

Per informazioni: biglietteria@valenzateatro.it – 3240838829 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle 12)

La rassegna Valenza Estate 2021 è organizzata dal Comune di Valenza e Coop.CMC/Nidodiragno in collaborazione con Fondazione Piemonte dal Vivo.

Gli eventi si svolgono all’aperto, in caso di maltempo il programma potrebbe subire variazioni.