E’ stato presentato lunedì a Palatium Vetus il progetto “Social Green”, un percorso formativo e lavorativo per i detenuti delle carceri alessandrine promosso dalla Cooperativa Idee in Fuga in collaborazione con Amag Ambiente, realizzato grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’iniziativa nasce dall’esigenza di impegnare i detenuti in attività di pulizia di aree pubbliche.

Il progetto

Sarà diviso in due fasi: prima parte teorica all’interno dell’istituto penitenziario; seconda parte pratica in varie zone della città.

Lo scopo finale di Social Green è quello di fornire ai detenuti delle 2 carceri alessandrine (San Michele, Cantiello e Gaeta) un’importante esperienza per trovare lavoro al di fuori delle mura e garantire un futuro anche dopo il rilascio.

Grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il progetto ha già assunto una eco nazionale in quanto è stato inserito nel video dal titolo “Ci stiamo lavorando” realizzato dall’Ente in occasione della Giornata europea delle Fondazioni Bancarie e pubblicato sia sul sito di ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) sia sul sito www.fondazionecralessandria.it allo scopo di promuovere le iniziative sociali realizzate dalle fondazioni bancarie italiane.

Le parole

Così il presidente della Fondazione CRAL, notaio Luciano Mariano: “Abbiamo finanziato il progetto ‘Social Green’ per la sua valenza sociale, in quanto permette di riavvicinare i detenuti alla comunità attraverso la cura dell’ambiente. Il nostro augurio è che questo programma raggiunga i risultati attesi”.

Carmine Falanga, direttore di ‘Idee in Fuga’, spiega: “Il nostro obiettivo è coinvolgere i detenuti in attività di pulizia delle aree pubbliche, parchi e strade, svolgendo un ruolo positivo nella comunità. Contribuendo al decoro urbano, i detenuti dimostrano il loro impegno per il riscatto sociale”.

Il presidente di Amag Ambiente, Paolo Borbon, conclude: “Una città più pulita vuol dire una città più bella e attrattiva, per residenti e turisti. L’impegno sociale dei detenuti si affianca a una serie di interventi che Amag Ambiente ha in programma sul territorio”.