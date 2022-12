Lunedì 5 dicembre: la frase del giorno, i santi del giorno, i nati famosi, cosa accadde oggi

Roberta Capua (1968), modella e attrice. Nata a Napoli, Miss Italia ’86 (come la madre Marisa Jossa, ’59), 2^ a Miss Universo ’87, lavorò nella moda prima di approdare in TV come valletta. Crebbe nel tempo, arrivando a condurre ‘Mezzogiorno in famiglia’, ‘Uno mattina’, ‘Buona Domenica’. Ebbe il figlio Leonardo (’08) dall’imprenditore Stefano Cassoli e nel ’17 vinse ‘Celebrity MasterChef Italia’.