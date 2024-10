Le date di uscita sono 2: il 24 settembre per l’INPS e il 1° ottobre per la RAI.

Nel 1° caso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico”, dedicato all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – INPS, tariffa B pari a 1,25€.

Tiratura: 250.020 esemplari – Foglio: 45 esemplari – Francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Tiziana Trinca.

Nel 2° caso lo stesso Ministero ha emesso un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze italiane dello spettacolo”, dedicato alla radio televisione in Italia: prima trasmissione televisiva, nel 70° anniversario, tariffa B pari a 1.25€.

Tiratura: 200.004 esemplari – Foglio: 28 esemplari – Francobollo stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetto a cura di Rai Direzione Comunicazione e ottimizzato dal Centro Filatelico dell’Officina Carte Valori e produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Le vignette

INPS – veduta dall’alto dell’edificio che ospita la sede di Roma della direzione generale. In alto a sinistra il nuovo logo INPS. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

RAI – raffigura la sigla di apertura delle trasmissioni Tv Rai che mostra, sullo sfondo del cielo, un traliccio dove convergono alcune onde radiotelevisive. Suggella la composizione un riquadro blu in cui si incastonano le lettere “T” e “V”, acronimo di televisione. In alto a sinistra è riprodotto il logo realizzato dalla Rai per celebrare l’anniversario dei 100 anni della prima trasmissione radiofonica e i 70 anni della prima trasmissione televisiva. Completano il francobollo le legende “70ANNI DI TELEVISIONE” e RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.