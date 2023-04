Le origini della colomba pasquale

La colomba pasquale o colomba di Pasqua è un tradizionale pane dolce pasquale italiano, con un impasto fatto in maniera simile al panettone e modellato a forma di colomba. E’ la controparte dei due famosi dolci natalizi italiani, panettone e pandoro.

La leggenda

La colomba pasquale è legata al re dei longobardi Alboino, re d’Italia, che dopo 3 anni di assedio conquistò Pavia nel 572. Era la vigilia di Pasqua e Alboino risparmiò la città dal saccheggio, perché tra i regali ricevuti c’erano squisiti pani dolci, preparati a forma di colomba, che nell’ immaginario cattolico-cristiano sono simbolo di pace.

In Italia

La colomba pasquale fu commercializzata per la prima volta a Milano, negli negli anni ’30 del ‘900, dalla Motta, come versione pasquale del panettone. Il direttore pubblicità della ditta milanese, Dino Villani, ebbe l’idea di sfruttare gli stessi macchinari e lo stesso impasto del panettone per creare un dolce simile, ma destinato alla festività pasquale. Da allora la colomba pasquale si diffuse in Italia e all’estero.

L’impasto originale, a base di farina, butto, uova, zucchero, e scorza d’arancia candita con una glassatura alle mandorle, assunse in seguito diverse forme e varianti. (Wikipedia)