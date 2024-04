Ospedale di Alessandria: il prof. Gianmaria Cammarota nuovo primario di Anestesia

Gianmaria Cammarota è il nuovo direttore della Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione Generale dell’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria.

Si tratta del 5° Reparto a Direzione Universitaria.

Curriculum

Classe 1978, Cammarota si è laureato in Medicina e Chirurgia all’ Università Cattolica “Gemelli” di Roma nel 2003, dove ha conseguito anche l’abilitazione all’esercizio professionale; mentre nel 2007 si è specializzato in Anestesia e Rianimazione all’Università del Piemonte Orientale , dove ha inoltre ottenuto il dottorato di ricerca in medicina clinica e sperimentale nel 2012.

All’UPO ha anche conseguito l’ abilitazione scientifica nazionale per professore di seconda fascia (nel 2019) e di prima fascia (2022) ed è attualmente professore di Anestesiologia , dopo esser stato docente alla Scuola di specializzazione in Anestesia, Rianimazione, Terapia Intensiva e del dolore dell’Università di Perugia.

Obiettivi

Per Cammarota sono l’ampliamento di anestesiologia, terapia intensiva e rianimazione, promuovendo strategie terapeutiche d’avanguardia indirizzate verso la personalizzazione dei trattamenti.



Nello specifico Cammarota ha spiegato: “Vorrei p romuovere la ricerca per la comprensione della gestione del paziente sottoposto a chirurgia, alla luce delle frequenti tecniche mini-invasive e robotiche. In terapia intensiva e rianimazione, poi, ci terrei a sviluppare la ricerca su percorsi personalizzati di trattamento, usando l’intelligenza artificiale. Tutto ciò grazie al supporto di AOU, DAIRI e UPO, sperando di diventare un riferimento per i futuri medici e specialisti”.

Commenti

Valter Alpe , dg dell’Ospedale Universitario: “Con Gianmaria Cammarota l’Azienda prosegue nel dotarsi di professori universitari di alto profilo che vanno ad arricchire il nostro Presidio Civile di professionisti che già interpretano appieno le tre nuove anime su cui poggia l’AOU: assistenza, ricerca e didattica”.

Gian Carlo Avanzi , Rettore dell’Università: “L’Anestesia e la Rianimazione sono un pilastro essenziale della pratica medica. Pensando alle tecniche avanzate di la gestione del dolore, sedazione, stabilizzazione e cura di pazienti critici, capiamo quant’è strategico il ruolo di coordinamento che spetterà al professor Cammarota, soprattutto in questa fase di cambiamento dell’Ospedale”.