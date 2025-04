ROMA (ITALPRESS) – Premiare il talento e l’impegno di giovani laureati nel campo dell’economia circolare, incentivando lo sviluppo di nuove competenze in un settore chiave per il futuro: è l’obiettivo di Conai-Consorzio nazionale imballaggi che, con il supporto scientifico di Enea, lancia la terza edizione del bando per tesi di laurea.

