Emergenza cinghiali, piano regionale per abbattere 14.630 animali entro marzo 2026

Per intensificare il contrasto ai cinghiali, contenere i danni inflitti alle coltivazioni e il pericolo della Peste Suina Africana, l’Assessore a Caccia e Pesca della Regione Piemonte, Paolo Bongioanni, ha adottato 2 delibere per un piano di ‘prelievo selettivo della specie‘ che consente di intervenire sui cinghiali con prelievi selettivi e rigidamente normati, sia sul piano numerico, sia nella delimitazione territoriale. Questa azione avrà validità fino al 15 marzo 2026, affiancando il controllo di Province e Città Metropolitana di Torino, e sarà aperta 365 giorni all’anno, giorno e notte.

LE PAROLE – Così l’assessore Bongioanni sul nuovo provvedimento: «I danni da cinghiale sono il 70% di quelli causati da fauna selvatica in Piemonte (4,5 milioni di euro nel 2024). Hanno inflitto alle nostre aziende agricole una perdita di prodotto per oltre 127.000 quintali, con 3.057 domande di risarcimento e il conseguente esborso dalle casse regionali. La nuova pianificazione nasce dall’esigenza di rafforzare e rendere continuativo nel tempo, attraverso la caccia di selezione, il contrasto all’emergenza cinghiali che nel periodo primaverile provoca danni pesantissimi alla nostra agricoltura, oltre al costante rischio di incidenti stradali».

L’OPINIONE – Caccia aperta ai cinghiali, dunque, per 11 mesi, ma con fortissime limitazioni numeriche per stare dentro i vincoli di legge. Servirebbero urgentemente centinaia di migliaia di abbattimenti. Invece, considerato il problema, si prova a curare il tumore con l’aspirina perché, evidentemente, non si può andare oltre senza incorrere in violazioni e sanzioni. Ma i cinghiali mica lo sanno, se ne fregano. Continuano a proliferare. E il problema, ovviamente, non si risolve. Fino alla prossima ‘genialata’ europea, tipo le reti di contenimento. Come svuotare un lago con un bicchiere.

Ma che volete farci… rebus sic stantibus!

