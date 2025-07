Festino, Lagalla “Bellezza per Palermo è realtà da coltivare”

PALERMO (ITALPRESS) – In occasione di questo festino la riflessione è che “la bellezza per la città di Palermo resta un obiettivo e una realtà: una realtà da coltivare e un obiettivo da migliorare, evidentemente. Questo lo facciamo seguendo il tema dell’anno scorso che era quello della speranza: alimentare la speranza perché possa crescere la bellezza”. Così il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando con i giornalisti, a margine della presentazione del 401esimo festino di Santa Rosalia nel Palazzo Arcivescovile. “C’è una continuità esatta tra il 400esimo e 401esimo festino che non a caso abbiamo voluto chiamare 400 più uno – ha proseguito -, esattamente come c’è un raccordo fortissimo tra il 1624 e il 1625, l’anno del ritrovamento delle ossa della santa, l’anno della speranza, dell’invocazione, mentre il 1625 è l’anno del ringraziamento. E, quindi, di una bellezza che si riafferma che vale per la peste ma vale per ogni disvalore di ogni epoca”, ha concluso.

col3/mgg/mca1