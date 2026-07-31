La Fondazione CRAL e il nuovo logo: memoria e responsabilità al servizio del territorio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha presentato il proprio nuovo logo, un segno di continuità e, insieme, di rinnovamento, pensato per raccontare con immediatezza la propria identità, il legame vivo con il territorio e la responsabilità di accompagnarne lo sviluppo.

Il nuovo logo rappresenta la sintesi di una nuova fase, nella quale la Fondazione intende rafforzare il proprio ruolo di sostegno alla progettualità diffusa. Non si tratta di un semplice restyling di immagine, ma di un segno con cui la Fondazione desidera rivolgersi alla comunità e a tutti coloro che, ogni giorno, contribuiscono a costruire il futuro della provincia di Alessandria.

IL NUOVO MARCHIO – A 20 anni dalla nascita del precedente, la Fondazione rinnova la propria identità visiva non per rinnegare la storia, ma per rappresentare con maggiore efficacia ciò che è diventata oggi. Il nuovo simbolo nasce dal portale, immagine essenziale e ricca di significati: una soglia aperta che accoglie, mette in relazione e crea dialogo tra istituzioni, persone e territorio. Il richiamo è a Palatium Vetus e al suo Broletto, antico luogo delle assemblee pubbliche e delle decisioni della comunità. Il portale esprime apertura, incontro e passaggio, ma anche solidità, stabilità e continuità: valori fondamentali per una Fondazione. La scelta dei colori rafforza questo racconto: il blu rappresenta affidabilità e rigore istituzionale, l’oro il valore della cultura e del patrimonio, il rosso l’energia e l’impegno verso la comunità, l’azzurro l’innovazione e il futuro.

Anche la scelta tipografica è stata pensata per mantenere equilibrio tra istituzione e territorio, valorizzando al tempo stesso la memoria dell’origine bancaria.

Il nuovo logo è stato progettato per vivere nei linguaggi contemporanei con semplicità, riconoscibilità e durata nel tempo. È un’identità che interpreta il passato e guarda ai prossimi 20 anni, rendendo i valori della Fondazione più vicini alle nuove generazioni.

Per questo il nuovo marchio si riassume in due parole: Memoria e Responsabilità.

Il nuovo logo presentato a Palatium Vetus sarà utilizzato per tutte le attività di comunicazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e dei suoi partner. Sarà scaricabile dal sito della Fondazione, https://www.fondazionecralessandria.it/, o rivolgendosi direttamente agli uffici.

Intervista Presidente Fondazione CRAL, Paolo Arrobbio: https://www.swisstransfer.com/d/d6d18679-9211-4236-8697-3cbe8dab86eb

Intervista Consigliere Fondazione CRAL, Rossana Balduzzi: https://www.swisstransfer.com/d/1433e064-f79e-471f-a8fa-00bac975482e