Vino: il 13 e 14 maggio torna “Nizza è Barbera”, due giorni di brindisi dedicati alla ‘rossa piemontese’

Il 2° weekend di maggio a Nizza Monferrato (AT) sarà ‘Barbera Forum’ con 70 produttori e 400 etichette. La domenica anteprima della nuova riserva del Nizza docg. Ospiti la gorgonzola dop e i prodotti gastronomici della filiera corte ‘T’amo’.

Torna Nizza è Barbera, evento dedicato alla Barbera d’Asti docg e al Nizza docg. Questo è un anno importante perché si assaggerà la prima Riserva del Nizza docg proveniente dalle 6 macro-aree della zona di produzione. Sarà presentata in anteprima domenica alle 17, nell’ex chiesa della Santissima Trinità. La degustazione è guidata dall’Associazione Produttori del Nizza, con l’intervento del presidente Stefano Chiarlo e dei produttori.

L’evento

Nizza Monferrato si trasforma in una grande capitale del vino: 70 produttori da incontrare con 400 etichette in degustazione di Barbera d’Asti docg e Nizza docg. Ospiti i prodotti gastronomici della filiera corta ‘T’Amo’. Anche quest’anno il Barbera Forum, al Foro Boario, apre già al sabato mattina e si entra esclusivamente per fasce orarie con tre turni giornalieri (10-13; 14-17; 17,30-20,30). Prenotazioni: http://www.nizzaebarbera.wine/