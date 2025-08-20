Cucina Economia IN EVIDENZA

Tartufo, tesoro Unesco: il piano triennale della Regione Piemonte per tutelarlo

Raimondo Bovone

La Regione Piemonte conferma l’impegno per salvaguardare e valorizzare una delle sue eccellenze più preziose: il tartufo. Con l’approvazione del “Programma triennale 2025-2027”, la Giunta Regionale ha stanziato 1.525.860 euro per proteggere e promuovere un patrimonio che non è solo una risorsa economica, ma anche un simbolo culturale, riconosciuto dall’Unesco. Per l’anno in corso è stato approvato un “Piano di attività” che renderà disponibili 674.927 euro.

Il programma si articola in 4 aree chiave: – Tutela e salvaguardia: un’attenzione speciale sarà dedicata alla protezione delle tartufaie naturali, in particolare quelle del pregiato Tuber magnatum Pico, il tartufo bianco d’Alba, per garantirne la sopravvivenza e la vitalità.
– Valorizzazione del marchio: il piano prevede campagne di promozione e iniziative per rafforzare l’identità del tartufo piemontese sui mercati nazionali e internazionali, in linea con il Piano Nazionale della Filiera del Tartufo.
– Innovazione e formazione: saranno finanziate attività di studio, ricerca e sperimentazione per migliorare le conoscenze sul tartufo e per formare i professionisti del settore, garantendo un futuro sostenibile per la filiera.
– Organizzazione e coordinamento: verrà istituito un gruppo di lavoro interdirezionale per ottimizzare la gestione delle risorse e l’attuazione del programma, assicurando che ogni euro sia speso nel modo più efficace.

LE PAROLE – Dice Marco Gallo, assessore alla Tartuficoltura: “l tartufo è molto più di una prelibatezza: è un simbolo identitario che unisce agricoltura, cultura e turismo esperienziale, generando ogni anno un indotto superiore ai 100 milioni di euro. Una risorsa strategica per le nostre comunità e un volano per lo sviluppo del territorio. Per questo è più che mai necessaria un’azione coordinata di salvaguardia, innanzitutto per contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici“.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

