Dopo la carne e il pesce in provetta, arriva anche il latte sintetico, con Israele che si appresta a diventare uno dei primi paesi al mondo a vendere veri e propri prodotti lattiero caseari senza mucche.

L’allarme

Lo hanno lanciato Coldiretti e Filiera Italia a Tuttofood di Milano, insieme ad Assica, Assolatte, Unaitalia e Assocarni, prima alleanza contro l’assalto del cibo sintetico alle tavole mondiali e ai comparti strategici del vero Made in Italy. Il convegno era “I rischi del cibo sintetico” nell’ambito della più importante fiera dell’agroalimentare in Italia.

Secondo un’indagine Tecnè, il Frankenstein food viene nettamente bocciata dagli italiani con il 72% dei cittadini che non mangerebbe la carne sintetica ottenuta in bioreattori e solo il 18% la proverebbe, mentre il 10% non sa e ha quindi bisogno di più informazioni.

Il latte israeliano

Il ministero della Sanità di Israele ha concesso alla società Remilk, che produce su scala industriale nel mondo, di vendere al pubblico i suoi prodotti lattiero caseari nati in laboratorio, senza aver mai visto neppure l’ombra di una mucca e usando il gene della proteina del latte, inserito in bioreattori per la crescita accelerata con un processo simile a quello usato per tutti gli alimenti creati in laboratorio, o “a base cellulare” come suggerito da Fao e Oms.

I commenti

“Non si tratta di cibo, ma di un prodotto ingegnerizzato, con processi di lavorazione molto più simili a quelli dei farmaci – ha affermato il presidente Coldiretti Alessandria Mauro Bianco – nei prodotti a base cellulare si utilizzano ormoni che sono vietati negli allevamenti europei dal 1996. Abbiamo acceso i riflettori su un business in mano a pochi, ma molto influenti nel mondo, che può cambiare la vita delle persone e l’ambiente che ci circonda”.

“Non è questo il cibo del futuro che vogliamo – ha aggiunto il direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco – ci sono 4-5 multinazionali che vogliono proporre l’omologazione, ma l’Italia si oppone con i suoi agricoltori, con la qualità dei suoi prodotti e con il suo modello di sostenibilità, esempio in tutto il modo. Coldiretti continuerà a lavorare col Governo per non abbassare la guardia”.

La raccolta firme

La Coldiretti ha già raccolto oltre mezzo milione di firme a sostegno della legge per fermare i cibi sintetici, in assenza di adeguate garanzie dal punto di vista della sicurezza alimentare ed ambientale. Una mobilitazione che raccoglie un consenso trasversale: dal premier Giorgia Meloni al presidente dell’Emilia Stefano Bonaccini, dai 2 vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini a Carlo Calenda, da Maurizio Lupi a Stefano Patuanelli, più tantissimi parlamentari.