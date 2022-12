In quattro case su dieci (41%) si preparano in casa i dolci tipici del Natale, un’attività tornata ad essere gratificante all’interno delle famiglie alessandrine anche con il coinvolgimento dei bambini.

L’indagine Coldiretti/Ixé

Il panettone sarà presente in ben 78% delle case, battendo di misura il pandoro (74%), ma su oltre la metà delle tavole (52%) sono in arrivo anche le specialità territoriali a chilometri zero. Se dagli scaffali di supermercati e negozi sono destinati a sparire quasi 70 milioni di panettoni e pandori, tra le mura domestiche si ripete il rito della preparazione casalinga delle specialità regionali.

Si tratta di specialità che arricchiscono le tavole delle Feste, presenti anche nei menù del periodo di Natale nei tanti agriturismi diffusi lungo il territorio impegnati a conservare nel tempo le tradizioni alimentari del territorio.

Per chi non ha tempo

Senza potersi dedicare al fai da te casalingo, si possono stupire i commensali con i dolci di Natale 100% italiani, realizzati con grani antichi. Oltre all’ingrediente base, la farina, vengono utilizzati burro, zucchero, uova, lievito madre e scorze di arance candite, tutti di produttori nazionali.

La tradizione

In provincia di Alessandria ciò che più rappresenta la tradizione è il Crumbot. Si tratta di un dolce è legato alla tradizione povera del Natale e rappresenta il Bambino Gesù. Una leggenda narra che, durante la fuga in Egitto Gesù fu nascosto in una cesta che conteneva della pasta madre per il pane che lievitò, miracolosamente, nascondendo il Bambino. Così si riprende la tradizione della Busela, bambolina di pastafrolla sagomata nelle famiglie contadine.

Il Mercatino di Campagna Amica

In occasione delle festività, il Mercato Coperto di Campagna Amica, in via Guasco ad Alessandria, sabato 24 e sabato 31 dicembre rimarrà aperto con orario continuato dalle 8 alle 18. Nelle altre giornate gli appuntamenti con i produttori di Campagna Amica sono confermati nelle piazze come da calendario settimanale e al Mercato Coperto di via Guasco dal martedì al sabato dalle 8 alle 14.