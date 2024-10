La popolazione studentesca che ha deciso di iscriversi al servizio mensa è cresciuta di 1.050 unità in poco più di 2 mesi. Un dato considerevole che dimostra un segnale di fiducia importante da parte delle famiglie che hanno deciso di affidarsi al ristoro proposto dal Comune di Alessandria.

Per il triennio 2024-2027, infatti, il Comune di Alessandria ha deciso di investire nel servizio mense scolastiche una cifra pari a 9.259.000 euro, 859.000 euro in più rispetto al triennio precedente. E senza prevedere un aumento della quota richiesta alle famiglie.

E CIRFOOD, la società vincitrice dell’appalto, ha investito oltre 1 milione di euro per la riqualificazione del centro cottura, le attività di corretto avviamento del servizio e l’ammodernamento delle attrezzature a supporto dello stesso presso i refettori.

Questo il commento del sindaco Abonante e dell’assessore alla Pubblica Istruzione Molina: “Tutte queste adesioni sono un’ottima notizia. Un aumento di questo tipo si porta dietro la necessità di ricalibrare la logistica del trasporto pasti, ma dimostra la risposta positiva delle famiglie per un servizio che in passato aveva creato malumori. Il confronto con gli utenti è la chiave per un suo miglioramento costante”.