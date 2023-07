“Le verdure salveranno il mondo”: le conclusioni del convegno di sabato a Santa Maria del Tempio

“La bellezza salverà il mondo”, si dice. Non solo: pare anche le verdure.

Quelle a filiera corta, naturalmente, a km zero e a basso impatto ambientale. Fondamentali per il nostro benessere, per un regime alimentare sempre in sintonia con il nostro benessere fisico e psicologico. L’importante è cucinarle in modo non banale, che siano accattivanti non solo al palato ma anche alla vista. Perché l’alimentazione è una cosa seria.

L’opinione

Parola della dottoressa Gabriella Caprino, dietologa e specialista in Scienza dell’Alimentazione, ospite del convegno organizzato sabato da Donne Impresa Coldiretti Alessandria, svoltosi nell’ambito della ‘Fera dl’Amson’ (fiera della falce), in località Santa Maria del Tempio, nel Comune di Casale Monferrato, realizzato in collaborazione con A.N.D.O.S., l’Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Un momento informativo dedicato ad approfondire come la scelta dei ‘cibi giusti’ possa aiutare, nelle varie fasi della vita e a stare in salute.

Gli alimenti

Questo perché ogni alimento ha il suo effetto: i formaggi stimolano la produzione di caseomorfina, i dolci di serotonina; le verdure ricche di antiossidanti prevengono l’invecchiamento, le degenerazioni neoplastiche, le patologie cardiovascolari e metaboliche, i carboidrati complessi sono sani mentre gli zuccheri semplici no, poiché provocano picchi glicemici che generano il grasso intraviscerale; anche le proteine animali hanno una funzione fondamentale per l’apporto della vitamina b12 fondamentale per prevenire le neuropatie e, con il ferro, l’anemia.

Il rapporto donne-cibo

All’incontro, dal titolo “Il cibo delle donne”, è stato sottolineato come i ‘saperi alimentari’ appartengano da sempre alle competenze femminili e di come il binomio donne–cibo si sia progressivamente modificato negli ultimi decenni, hanno partecipato la Responsabile provinciale Donne Impresa, Silvia Beccaria e la Presidente regionale e provinciale Agriturismi di Campagna Amica, Stefania Grandinetti.

Per l’occasione è stato allestito un mercato straordinario di Campagna Amica dove i produttori di Coldiretti hanno accolto i visitatori all’entrata della fiera, con degustazioni, specialità enogastronomiche e consigli per portare in tavola il meglio della tradizione alessandrina e piemontese.