Ora è ufficiale. Il giovane pugile alessandrino Daniel Giacobbe combatterà il 7 luglio a Brooklyn, New York, contro il 4 volte campione nazionale Rafael Castillo di New York che recentemente ha vinto il torneo Ringmaster al Madison Square Garden. Si tratta di un incontro importante per la carriera del giovane pugile, in quanto sarà il suo ultimo incontro da dilettante. Partenza il 30 giugno e fine della preparazione per l’incontro alla Gleason’s Gym di New York.

“Voglio prenderlo come trampolino di lancio per iniziare col piede giusto la carriera da professionista – ha spiegato Giacobbe – mi sono allenato molto molto duramente e ho seguito una dieta ben strutturata per questo combattimento. Ho già in mente un ‘game plan’, ma sono pronto a tutto. Devo anche ringraziare i miei sponsor, senza i quali la preparazione non sarebbe stata la stessa: ‘TherapyLab’, che con le sedute di crio-sauna mi ha consentito l’allenamento senza dolori o infortuni. E anche ‘El Barrio Barberia‘ di Alessandria che mi ha aiutato con le spese di preparazione e mi ha dato un supporto morale, essenziale in questo ambito”.