La Torta del Papa debutta alla ‘Douja d’Or’ 2023

La Torta del Papa, preparata lo scorso autunno per papa Francesco, sarà tra le specialità proposte alla Douja d’Or 2023 dagli studenti e studentesse dell’Afp Agenzia di Formazione Professionale Colline Astigiane di Agliano Terme e Asti.

Anche quest’anno allievi e allieve della scuola saranno presenti alla manifestazione che colora il settembre astigiano: tutte le sere, da venerdì 8 a domenica 17 settembre, allestiranno il loro ristorante a Palazzo Alfieri. Sarà aperto dalle 18.30 alle 23 e non occorre prenotare.

Per l’occasione sarà allestita una sala ristorante dove si potrà cenare seduti, ma c’è anche una proposta per chi preferisce lo street food: i plin da ‘passeggio’ serviti nel cortile esterno del Palazzo. Ad accompagnare menù e piatti i vini del Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

I menù del ristorante della Douja d’Or

Dall’8 al 12 settembre comprende: battuta di fassona piemontese con salsa di Nocciola Igp Piemonte; affettati misti e robiola di Roccaverano Dop; antica tartrà piemontese in fonduta e trilogia di funghi; antipasto piemontese; sformato di zucchine con pesto e dadolata di pomodoro cuore di bue; trippa; bunet bianco e la Torta del Papa, con la ricetta a base di cioccolato, crema chantilly e nocciola elaborata in esclusiva per la visita ad Asti del Pontefice.

Dal 13 al 17 settembre prevede: battuta di fassona piemontese con salsa di Nocciola Igp Piemonte; affettati misti e robiola di Roccaverano Dop; lingua di vitello con antico bagnetto rosso; sformato di zucchine con pesto e dadolata di pomodoro cuore di bue; antipasto piemontese; zuppa di fagioli; bunet bianco e Torta del Papa.