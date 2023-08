La filiera della carne bovina Piemontese regina a “MEATING”, 29 settembre-1° ottobre a Savigliano

Venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre 2023 a Savigliano avrà luogo la prima edizione di “MEATING: di cotte e di crude – Percorsi di carne bovina Piemontese”, la nuova manifestazione ideata e realizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano per raccontare e valorizzare le caratteristiche uniche della carne bovina Piemontese e i suoi molteplici utilizzi in cucina. Teatro della rassegna sarà piazza del Popolo dove per tre giorni il visitatore sarà accompagnato in un viaggio alla scoperta della secolare tradizione che caratterizza il territorio della Granda, grazie ai suoi principali protagonisti, gli allevatori, e tutti gli attori di una filiera che negli anni si è strutturata e consolidata per fare della carne Piemontese uno dei prodotti simbolo della provincia di Cuneo e non solo. Per maggiori informazioni visitare il sito web www.entemanifestazioni.com, telefonare al numero 0172/712536 o scrivere un’e-mail all’indirizzo [email protected].

Navigazione articoli