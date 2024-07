Il vino fa bene alla salute. Naturalmente se consumato ai pasti, responsabilmente, con moderazione e intelligenza, associato ad uno stile di vita sano.

Parola di Giorgio Calabrese, medico e nutrizionista, consulente del Ministero della Salute, ospite d’eccezione al convegno organizzato alla Tenuta Cannona da Coldiretti Alessandria in collaborazione con il Comune di Carpeneto e la Fondazione Agrion.

Il territorio Ovadese, eletto méta delle Città del Vino 2024, ha ospitato una tavola rotonda, moderata dal direttore Coldiretti Alessandria Roberto Bianco. Il vino, prodotto più esportato e ambasciatore dell’Italia nel mondo, va difeso da fake news e politiche dissennate, dall’etichetta Nutriscore e dalle bibite de-alcolate.

I fratelli Parodi

Erano 2 su 3: Benedetta, giornalista e grande cuoca e scrittrice di successo, ha raccontato aneddoti e storie tra i fornelli dove il territorio è il primo ingrediente per rendere unico un piatto; e Roberto, “il vero esperto di vini della famiglia”, giornalista, comunicatore che ha sottolineato l’importanza di far conoscere le potenzialità di un territorio unico come quello del Monferrato.

Il prof. Calabrese

Il noto nutrizionista ha risposto alla fatidica domanda: “Possiamo considerare a tutti gli effetti il vino come un alimento?” . Sotto accusa le dichiarazioni che il vino farebbe male, accorcerebbe la vita, ridurrebbe il cervello e favorirebbe patologie tumorali. Giorgio Calabrese ha smontato tutto: “Anche nel Medio Evo il vino era considerato un alimento salutista. Oggi noi dietologi riconfermiamo questo principio, basandolo solo su un moderato consumo. L’alcol contenuto nel vino non è un nutriente essenziale, ma produce effetti benefici solo se introdotto in giusta quantità e sempre durante i pasti principali. Il vino non disseta, è una bevanda-alimento. Infatti, oltre all’alcol, nel vino troviamo altri componenti, come i polifenoli e il resveratrolo, che proteggono il cuore”.

La conclusione

Questa la parola definitiva del professore: “Dico sempre che noi beviamo l’acqua ma gustiamo il vino, perché è un vero e proprio alimento, non è l’uso ma l’abuso che può rivelarsi dannoso, come per tutti gli alimenti”.