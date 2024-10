“Fiera del Tartufo Bianco” a Trisobbio, domenica 3 novembre nel borgo medievale

Sarà domenica 3 novembre la 6^ edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Trisobbio. In una stagione che, finalmente, promette bene per i cercatori, sono attesi migliaia di visitatori nel Borgo medievale, animato per tutta la giornata con stand, iniziative, manifestazioni, mostra mercato e premiazione dei migliori tartufi, bancarelle di prodotti tipici e punti ristoro.

Commenta il sindaco di Trisobbio Marco Comaschi: “La Fiera è un momento importante per Trisobbio e per il territorio intero. Abbiamo consolidato rapporti e creato nuove opportunità di crescita in una manifestazione capace, in solo giorno, di richiamare 6.000 visitatori. Avremo anche uno stand dedicato ad ospiti dall’estero. Per questa edizione, in particolare, abbiamo lavorato per creare un programma interessante anche a livello turistico, per immergersi nel mondo autentico del Tartufo, con la collaborazione dei cercatori”.

Il programma (in aggiornamento su trisobbio.eu) prevede il Mercato di prodotti tipici locali, il Percorso di degustazione vini, le bancarelle dei Trifolao. Gli stand gastronomici al coperto e angoli di degustazione, laboratorio di degustazione vini a cura della Fisar, esibizione dei Fabbri Ferrai e dei Maestri Falegnami, spettacoli in costume medievale, animazione per bambini con laboratorio didattico. Gli ospiti dell’edizione 2025 della Fiera saranno alcuni rappresentanti provenienti da Mescoules, un paese francese della Dordogna con cui Trisobbio è gemellato. Si potrà visitare la Torre del Castello di Trisobbio in via straordinaria, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Per una proposta alternativa agli stand e allo street food, il servizio di pranzo e cena sarà con piatti a base di tartufo ed è necessaria la prenotazione nei locali esercenti: Ristorante Castello (348-4700832), Ristorante L’Alfiere (0143-1870275), Trattoria S.A.O.M.S. (338-4407076), Agriturismo Cascina Montebi (344-1628072).